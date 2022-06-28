Германия нашла альтернативу российскому газу в Канаде

Помимо этого, Bloomberg указал, что Германия на сегодняшний день зависит от импорта российского газа более чем на треть. При этом возможное строительство СПГ-терминала на восточном побережье Канады для экспорта голубого топлива в Европу способствует снижению энергозависимости Берлина от Москвы.