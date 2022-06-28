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Германия нашла альтернативу российскому газу в Канаде

Германия нашла альтернативу российскому газу в Канаде
globallookpress/Daniel Reinhardt

Власти ФРГ намерены заместить поставки российского голубого топлива импортом сжиженного природного газа (СПГ) из Канады, сообщает агентство Bloomberg.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обговорил дальнейшее тесное энергетическое сотрудничество между странами, отмечается в статье.

Помимо этого, Bloomberg указал, что Германия на сегодняшний день зависит от импорта российского газа более чем на треть. При этом возможное строительство СПГ-терминала на восточном побережье Канады для экспорта голубого топлива в Европу способствует снижению энергозависимости Берлина от Москвы.

Накануне Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила о вероятных серьезных перебоях с поставками российского газа и заявила, что европейским странам необходимо расширить планы аварийных работ по данному вопросу, передает агентство URA.RU.

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