Германия нашла альтернативу российскому газу в Канаде

Власти ФРГ намерены заместить поставки российского голубого топлива импортом сжиженного природного газа (СПГ) из Канады, сообщает агентство Bloomberg.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обговорил дальнейшее тесное энергетическое сотрудничество между странами, отмечается в статье.
Помимо этого, Bloomberg указал, что Германия на сегодняшний день зависит от импорта российского газа более чем на треть. При этом возможное строительство СПГ-терминала на восточном побережье Канады для экспорта голубого топлива в Европу способствует снижению энергозависимости Берлина от Москвы.
Накануне Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила о вероятных серьезных перебоях с поставками российского газа и заявила, что европейским странам необходимо расширить планы аварийных работ по данному вопросу, передает агентство URA.RU.