Германия намерена прекратить импорт российских энергоресурсов до конца года

При этом проблема поиска альтернативных источников топлива остается открытой. На Россию приходилось по 40% импорта нефти и угля из Германии. Власти страны начали оперативно строить заводы по производству сжиженного природного газа, однако такая мера не поможет возместить поставки из РФ.