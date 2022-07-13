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Германия намерена прекратить импорт российских энергоресурсов до конца года

Германия намерена прекратить импорт российских энергоресурсов до конца года
Федеральное агентство новостей

ФРГ прекратит импорт российского угля с 1 августа этого года. Об этом пишет Reuters ссылкой на главу Министерства финансов Германии Йорга Кукиса.

Кроме того, Германия заявила о прекращении поставок российской нефти с 31 декабря. Ожидается, что до конца года страна перестанет импортировать энергоресурсы из РФ.

«Избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — заявил Кукис.

При этом проблема поиска альтернативных источников топлива остается открытой. На Россию приходилось по 40% импорта нефти и угля из Германии. Власти страны начали оперативно строить заводы по производству сжиженного природного газа, однако такая мера не поможет возместить поставки из РФ.

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