Германия может ввести штрафы в 2 тысячи евро за трудовые договоры в цифровой форме

Правительство Германии может ужесточить наказание за оформление трудовых контрактов в цифровой форме. Соответствующую инициативу озвучил министр по вопросам занятости ФРГ Хубертус Хайлем, передает издание FAZ.
Он предложил начать штрафовать немецких работодателей, предлагающих своим сотрудникам трудовые контракты в цифровой форме. Размер наказания составит 2 тысячи евро. Министр также предложил запретить использование краткосрочных контрактов на срок до четырех недель в цифровой форме. Сейчас за них не предусмотрен штраф, сообщает РАПСИ.
Предложенная инициатива также затрагивает перечень информации, подлежащей печати на бумаге. Законопроект также сокращает время, необходимое для этого. Согласно информации FAZ, окончательное решение по данному вопросу должно быть принято в четверг.