Германия может ввести штрафы в 2 тысячи евро за трудовые договоры в цифровой форме

Он предложил начать штрафовать немецких работодателей, предлагающих своим сотрудникам трудовые контракты в цифровой форме. Размер наказания составит 2 тысячи евро. Министр также предложил запретить использование краткосрочных контрактов на срок до четырех недель в цифровой форме. Сейчас за них не предусмотрен штраф, сообщает РАПСИ.