Германия дала повод «Газпрому» вернуть турбину Siemens для «Северного потока» обратно в Канаду

«Кто это сделал, как это сделал, в каких условиях турбина сейчас хранится? Там и температурный режим должен быть определенный, и влажностный, и так далее. Я бы на месте “Газпрома” вел себя достаточно жестко в силу указанного. Но тут уж, конечно, решение зависит от самой компании», — цитирует эксперта «Экономика сегодня».