Германия дала повод «Газпрому» вернуть турбину Siemens для «Северного потока» обратно в Канаду

Российская энергетическая компания «Газпром» может вернуть турбину Siemens для «Северного потока» обратно в Канаду для перепроверки и, если понадобится, ремонта.
Германия активно уговаривает «Газпром» принять турбину, которая была доставлена из Канады. Однако Берлин дал повод отправить турбину Siemens обратно в Канаду для дополнительной проверки, считает эксперт по энергетике Борис Марцинкевич. Важнейшим моментом такого решения «Газпрома» стал факт, что немцы вскрыли контейнер с агрегатом и, возможно, не смогли обеспечить правильного хранения.
«Кто это сделал, как это сделал, в каких условиях турбина сейчас хранится? Там и температурный режим должен быть определенный, и влажностный, и так далее. Я бы на месте “Газпрома” вел себя достаточно жестко в силу указанного. Но тут уж, конечно, решение зависит от самой компании», — цитирует эксперта «Экономика сегодня».
В данный момент «Газпром» не принимает турбину, поскольку пытается получить объяснения от немецкой компании Siemens относительно ограничений. Российская энергетическая компания требует письменных подтверждений, что турбина не находится под санкциями, так как на агрегат распространяются ограничения Великобритании, поскольку это ее технологии, Канады, потому что в этой стране производился ремонт и ЕС.
«Обратно она должна была прийти так же – и вдруг она всплывает в Германии, где возле нее ходит Шольц и возлагает на нее руки. С трех сторон какие-то санкции. Как они между собой связаны, кто от кого зависит?» — отметил Марцинкевич.
Специалисты полагают, что турбину из Германии придется отправлять обратно в Канаду и уже только из Канады в Россию, поскольку именно это прописано в контракте.