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    Герман Владимиров: На переговорах со стороны Украины выступают уголовники

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Герман Владимиров: На переговорах со стороны Украины выступают уголовники

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    Volodymyr Zelensky/Globallookpress

    Журналисты, музыканты и общественные деятели, участвовавшие
    в доставке гуманитарной помощи на Украину, рассказали в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», как местные
    жители встречают россиян, освобождающих их населенные пункты от нацистской киевской
    власти.  

    По словам участников гуманитарных конвоев, мирные жители
    республик Донбасса и освобожденных украинских городов воспринимают приход
    россиян как освобождение от навязанной им чуждой формы жизни.

    «Когда мы вышли из машины в пригороде одного из городов, ко
    мне на трясущихся ногах подошел молодой парень, он весь был закопченный,
    черный, с грязными руками и слезящимися глазами, и он просто тянул ко мне свои
    руки, чтобы пожать мою руку. Он был обессилен и напуган, но при этом был
    счастлив, потому что я для него был человеком из другого мира, который пришел
    его спасти, к которому он хотел прикоснуться. Видя такое отношение к себе, ты,
    с одной стороны, испытываешь замешательство, а с другой, у тебя появляется желание
    чем-то помочь этим людям: и ты начинаешь лезть и помогать всем — хватаешь
    носилки, заталкиваешь их в какую-то машину. Это все так одновременно
    наваливается на тебя и погружает в настоящую историю», — рассказал режиссер,
    организатор музыкальных фестивалей Михаил
    Чуманков    .

    По словам члена совета при губернаторе Ленинградской области
    по межнациональным отношениям, основателя «Музея Новороссии» Германа Владимирова, люди просто
    возвращаются к жизни, видя, что они не одиноки, что их поддерживает такая огромная
    страна как Россия.

    «Я разговаривал с одной женщиной по имени Алиса, уроженкой
    Горловки, и когда попытался у нее узнать, что еще нужно привезти, она сказала:

    — Вы поймите, разве тут дело в гуманитарке, нет, дело во
    внимании — что вы приехали нам помогать за две тысячи километров!

    А когда я подошел к маленькой девочке, к 9-летней Оксане, и
    задал ей такой же вопрос, она коротко ответила:

    — Мы хотели бы мира.

    Она провела эту черту, я понял, что тут намного все глубже,
    и мы обязаны помогать этим людям. Наша миссия заключается в том, чтобы они не
    разочаровались, чтобы получили мир и спокойствие, и были рано или поздно вместе
    с нами», — заявил Герман Владимиров.

    Жители республик Донбасса, отметил режиссер Михаил Чуманков, восемь лет ждали
    активной военной помощи от РФ.

    «В ДНР и в городах-героях Донецке, Горловке, Ясиноватой
    люди, конечно, очень устали, но сейчас они очень воодушевлены и любой ценой
    хотят быть вместе с Россией», — рассказал режиссер.

    В украинских городах, по его словам, настроение у людей не
    такое однозначное, потому что за прошедшие восемь лет их основательно
    зомбировали пропагандой, но после общения с ВСУ и нацбатами они начали
    переосмысливать свою действительность.

    Герман Владимиров: На переговорах со стороны Украины выступают уголовники

    Корреспонденту телеканала «ЛенТВ24» Валерию Феневу жители Мариуполя рассказали, что их украинские
    военные откровенно использовали в качестве живого щита от наступающих сил армий
    России и ДНР.

    «Жители Мариуполя не знали вообще ничего о происходящем, не
    было объявлено никакой эвакуации, даже о начале боевых действий их никто не
    оповестил. Был пущен слух, что якобы при эвакуации из города на территорию
    российских войск и ДНР, у всех отнимают паспорт на пять лет, и люди этому
    верили. В Волновахе такая же история была, то есть было сделано все, чтобы
    людей сделать живым щитом», — отметил Валерий Фенев.

    Другие жители рассказали, как боевики «Азова» (против членов
    организации в России возбуждены уголовные дела) и ВСУ грабили магазины, при
    этом, не позволяя жителям ничего брать себе. По его словам, за время своей
    командировки на Украину они с оператором телеканала «ЛенТВ24» Юрием Самофаловым зафиксировали много
    преступлений украинских военных и боевиков «Азова».

    «У нас не было задачи сделать качественную картинку, для нас
    самое главное было — содержание кадра. Все это надо было переварить, пропустить
    через себя, я боялся даже пропустить какую-то деталь. Если я что-то пропускал,
    то мы возвращались и доснимали. То, что там происходит, не для слабонервных: если
    ты хочешь проверить себя, надо обязательно побывать в этих местах», — заявил
    Юрий Самофалов.

    По словам режиссера Юрия Чуманкова, общаясь с мирными
    жителями, ты ясно видишь, как население Украины разделено на два класса.

    «Все те, кто управляет этим конфликтом с той стороны, это
    либо озверевшие клоуны, либо обезумевшие звери, которые свою добычу не
    упускают. Люди для них — это ресурс, в том числе и пища. И все, что они могут в
    последние мгновения своей бессмысленной жестокой жизни ухватить, они уносят с
    собой, запихивая в свое тело. Поэтому сдавшиеся военнослужащие ВСУ выглядят
    такими холеными, наивными, чистенькими, ангелоподобными, но в этом и есть
    лукавость дьявола», — отметил Юрий Чуманков.

    Герман Владимиров считает, что вести дальнейшие переговоры с
    киевским режимом не имеет смысла, потому что правящая верхушка Украины не
    является той стороной, которая принимает решения в этом конфликте.

    «Так называемая страна Украина находится под внешним
    управлением, какие разговоры могут быть с Зеленским? С таким человеком, который
    зачастую выступает перед своими согражданами в непонятном состоянии — под
    какими-то допингами. Как с ними вести судьбоносные диалоги, решающие
    территориальные споры и судьбы сотен тысяч людей? Это абсурдно. Украиной
    управляют уголовники, они же представляют Украину на переговорах с Россией. И
    Зеленский, и представитель СНБО Данилов, в прошлом криминальный луганский
    авторитет, и те же самые Кличко, — все это
    олигархическая криминальная тусовка, которую наша армия, добровольцы, армии ЛНР
    и ДНР вычищают как плесень, как заразу с территории Украины. Дай бог им всем
    терпения, здоровья и скорейших побед», — высказал свою позицию Герман
    Владимиров.

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