Герман Владимиров: На переговорах со стороны Украины выступают уголовники

«Когда мы вышли из машины в пригороде одного из городов, ко

мне на трясущихся ногах подошел молодой парень, он весь был закопченный,

черный, с грязными руками и слезящимися глазами, и он просто тянул ко мне свои

руки, чтобы пожать мою руку. Он был обессилен и напуган, но при этом был

счастлив, потому что я для него был человеком из другого мира, который пришел

его спасти, к которому он хотел прикоснуться. Видя такое отношение к себе, ты,

с одной стороны, испытываешь замешательство, а с другой, у тебя появляется желание

чем-то помочь этим людям: и ты начинаешь лезть и помогать всем — хватаешь

носилки, заталкиваешь их в какую-то машину. Это все так одновременно

наваливается на тебя и погружает в настоящую историю», — рассказал режиссер,

организатор музыкальных фестивалей Михаил

Чуманков.