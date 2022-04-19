Герман Владимиров: На переговорах со стороны Украины выступают уголовники

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Журналисты, музыканты и общественные деятели, участвовавшие
в доставке гуманитарной помощи на Украину, рассказали в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», как местные
жители встречают россиян, освобождающих их населенные пункты от нацистской киевской
власти.
По словам участников гуманитарных конвоев, мирные жители
республик Донбасса и освобожденных украинских городов воспринимают приход
россиян как освобождение от навязанной им чуждой формы жизни.
«Когда мы вышли из машины в пригороде одного из городов, ко
мне на трясущихся ногах подошел молодой парень, он весь был закопченный,
черный, с грязными руками и слезящимися глазами, и он просто тянул ко мне свои
руки, чтобы пожать мою руку. Он был обессилен и напуган, но при этом был
счастлив, потому что я для него был человеком из другого мира, который пришел
его спасти, к которому он хотел прикоснуться. Видя такое отношение к себе, ты,
с одной стороны, испытываешь замешательство, а с другой, у тебя появляется желание
чем-то помочь этим людям: и ты начинаешь лезть и помогать всем — хватаешь
носилки, заталкиваешь их в какую-то машину. Это все так одновременно
наваливается на тебя и погружает в настоящую историю», — рассказал режиссер,
организатор музыкальных фестивалей Михаил
Чуманков.
По словам члена совета при губернаторе Ленинградской области
по межнациональным отношениям, основателя «Музея Новороссии» Германа Владимирова, люди просто
возвращаются к жизни, видя, что они не одиноки, что их поддерживает такая огромная
страна как Россия.
«Я разговаривал с одной женщиной по имени Алиса, уроженкой
Горловки, и когда попытался у нее узнать, что еще нужно привезти, она сказала:
— Вы поймите, разве тут дело в гуманитарке, нет, дело во
внимании — что вы приехали нам помогать за две тысячи километров!
А когда я подошел к маленькой девочке, к 9-летней Оксане, и
задал ей такой же вопрос, она коротко ответила:
— Мы хотели бы мира.
Она провела эту черту, я понял, что тут намного все глубже,
и мы обязаны помогать этим людям. Наша миссия заключается в том, чтобы они не
разочаровались, чтобы получили мир и спокойствие, и были рано или поздно вместе
с нами», — заявил Герман Владимиров.
Жители республик Донбасса, отметил режиссер Михаил Чуманков, восемь лет ждали
активной военной помощи от РФ.
«В ДНР и в городах-героях Донецке, Горловке, Ясиноватой
люди, конечно, очень устали, но сейчас они очень воодушевлены и любой ценой
хотят быть вместе с Россией», — рассказал режиссер.
В украинских городах, по его словам, настроение у людей не
такое однозначное, потому что за прошедшие восемь лет их основательно
зомбировали пропагандой, но после общения с ВСУ и нацбатами они начали
переосмысливать свою действительность.
Корреспонденту телеканала «ЛенТВ24» Валерию Феневу жители Мариуполя рассказали, что их украинские
военные откровенно использовали в качестве живого щита от наступающих сил армий
России и ДНР.
«Жители Мариуполя не знали вообще ничего о происходящем, не
было объявлено никакой эвакуации, даже о начале боевых действий их никто не
оповестил. Был пущен слух, что якобы при эвакуации из города на территорию
российских войск и ДНР, у всех отнимают паспорт на пять лет, и люди этому
верили. В Волновахе такая же история была, то есть было сделано все, чтобы
людей сделать живым щитом», — отметил Валерий Фенев.
Другие жители рассказали, как боевики «Азова» (против членов
организации в России возбуждены уголовные дела) и ВСУ грабили магазины, при
этом, не позволяя жителям ничего брать себе. По его словам, за время своей
командировки на Украину они с оператором телеканала «ЛенТВ24» Юрием Самофаловым зафиксировали много
преступлений украинских военных и боевиков «Азова».
«У нас не было задачи сделать качественную картинку, для нас
самое главное было — содержание кадра. Все это надо было переварить, пропустить
через себя, я боялся даже пропустить какую-то деталь. Если я что-то пропускал,
то мы возвращались и доснимали. То, что там происходит, не для слабонервных: если
ты хочешь проверить себя, надо обязательно побывать в этих местах», — заявил
Юрий Самофалов.
По словам режиссера Юрия Чуманкова, общаясь с мирными
жителями, ты ясно видишь, как население Украины разделено на два класса.
«Все те, кто управляет этим конфликтом с той стороны, это
либо озверевшие клоуны, либо обезумевшие звери, которые свою добычу не
упускают. Люди для них — это ресурс, в том числе и пища. И все, что они могут в
последние мгновения своей бессмысленной жестокой жизни ухватить, они уносят с
собой, запихивая в свое тело. Поэтому сдавшиеся военнослужащие ВСУ выглядят
такими холеными, наивными, чистенькими, ангелоподобными, но в этом и есть
лукавость дьявола», — отметил Юрий Чуманков.
Герман Владимиров считает, что вести дальнейшие переговоры с
киевским режимом не имеет смысла, потому что правящая верхушка Украины не
является той стороной, которая принимает решения в этом конфликте.
«Так называемая страна Украина находится под внешним
управлением, какие разговоры могут быть с Зеленским? С таким человеком, который
зачастую выступает перед своими согражданами в непонятном состоянии — под
какими-то допингами. Как с ними вести судьбоносные диалоги, решающие
территориальные споры и судьбы сотен тысяч людей? Это абсурдно. Украиной
управляют уголовники, они же представляют Украину на переговорах с Россией. И
Зеленский, и представитель СНБО Данилов, в прошлом криминальный луганский
авторитет, и те же самые Кличко, — все это
олигархическая криминальная тусовка, которую наша армия, добровольцы, армии ЛНР
и ДНР вычищают как плесень, как заразу с территории Украины. Дай бог им всем
терпения, здоровья и скорейших побед», — высказал свою позицию Герман
Владимиров.