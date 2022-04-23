Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон показала фото принца Луи накануне его четырехлетия

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Герцог и герцогиня Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают важное событие в семье: их сыну принцу Луи 23 апреля исполнилось четыре года. Накануне праздника родители правнука королевы Великобритании Елизаветы II показали его новое фото.
Официальный аккаунт пары 22 апреля пополнился несколькими снимками, сделанными во время семейной прогулки по пляжу. На этих фотографиях принц Луи запечатлен в сером свитере с разноцветными звездами и клетчатой рубашке. В руке он держит мяч.
Родители принца Луи ранее поздравили Елизавету II с 96-летием. В честь этого события Миддлтон и принц Уильям показали две фотографии с королевой.
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