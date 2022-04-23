    В тренде

    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон показала фото принца Луи накануне его четырехлетия

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон показала фото принца Луи накануне его четырехлетия

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
     I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Герцог и герцогиня Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают важное событие в семье: их сыну принцу Луи 23 апреля исполнилось четыре года. Накануне праздника родители правнука королевы Великобритании Елизаветы II показали его новое фото.

    Официальный аккаунт пары 22 апреля пополнился несколькими снимками, сделанными во время семейной прогулки по пляжу. На этих фотографиях принц Луи запечатлен в сером свитере с разноцветными звездами и клетчатой рубашке. В руке он держит мяч.

    Родители принца Луи ранее поздравили Елизавету II с 96-летием. В честь этого события Миддлтон и принц Уильям показали две фотографии с королевой.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »