Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон показала фото принца Луи накануне его четырехлетия

Официальный аккаунт пары 22 апреля пополнился несколькими снимками, сделанными во время семейной прогулки по пляжу. На этих фотографиях принц Луи запечатлен в сером свитере с разноцветными звездами и клетчатой рубашке. В руке он держит мяч.