Геральтом больше не стать — в Польше закрыли настоящую «Школу Ведьмака»

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В Польше закрыли «Школу Ведьмака», которая существовала на протяжении 7 лет. Компания 5 Elements сообщила, что CD Projekt RED, которая владеет правами на франшизу, отозвала лицензию.





Как отмечается, супруга одного из основателей 5 Elements, Аня Вавжиняк, работала юристом в компании в 2017-2019 годах. Также она состояла в ультраконсервативной польской католической организации Ordo Iuris, которая выступает против абортов, ЛГБТК+ и тому подобных вещей. В частности, экс-сотрудница помогла организации продвинуть законопроект о наказании за незаконные аборты.

Когда об этом стало известно, в 5 Elements связались с Elements, чтобы прояснить ситуацию, но студия, похоже, решила не рисковать и расторгла лицензионное соглашение без объяснения причин. В CDPR заявили, что не предоставляют более информации по этому вопросу. Возможно, в будущем подробности станут известны миру.

Сама школа существовала с 2015 года, и за 7 лет работы ролевой проект выпустил 3117 ведьмаков. Там их обучали владению мечом и луком. Теперь вместо неё планируется запустить новый проект с оригинальным сеттингом. Старт намечен на 2023 год, но подробностей о новинке пока нет.