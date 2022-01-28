Геополитическая напряженность вынудила UniCredit отказаться от покупки банка «Открытие»

Геополитическая напряженность вынудила UniCredit отказаться от покупки банка «Открытие» Новости
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Геополитическая напряженность вокруг Украины и угроза новых санкции в отношении Москвы стали причинами отказа итальянской группы UniCredit от приобретения санированного российского банка «Открытие». Об этом рассказал глава UniCredit Андреа Орчел, пишет РБК.

По мнению группы, возможная эскалация напряженности между Россией и Украиной может повлиять на экономические перспективы. Как отметил Орчел, банк изменил свое решение под влиянием геополитической обстановки.

Руководители UniCredit стали участниками встречи президента России Владимира Путина с представителями итальянского бизнес-сообщества. Она прошла 26 января в режиме видеосвязи. Собеседниками главы государства также были представители итальянской энергокомпании Enel, генеральный директор Pirelli & CSpA Марко Тронкетти Провера и другие.

Ранее итальянская банковская группа UniCredit называла причиной отказа от покупки банка «Открытие» планы по сокращению деятельности в России.

 
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