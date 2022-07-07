Геологи «Газпромнефть» обнаружили пласт с запасами топлива на Ярайнерском месторождении

Геологи «Газпромнефть-Ноябрьскнефтьгаз» обнаружили, что в ранее использованном пласте го месторождения осталось до 300 тысяч тонн топлива. Отмечается, что часть скважин на нем уже находилась в стадии консервации.
Специалисты уже провели исследование геофизических данных месторождения, предположив, что нефтяные запасы поднялись вверх по пласту из-за наличия газонасыщенной зоны. После проведенных работ на одной из скважин бурильщики получили 103 тонны топлива, передает сайт «Красный Север».
Оставшиеся запасы нефти намерены локализовать в ближайшее время. Для увеличения добычи будет предпринят ряд мер. В частности, специалисты планируют пробурить от скважины дополнительные ответвления.