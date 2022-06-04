Географическое судно «Горизонт» проведет исследования в Баренцевом море

Гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» будет занято плановыми океанографическими изысканиями в Баренцевом море. Продолжительность работ займет 6 недель.
Как пишет сетевое издание «Мурманский вестник» гидрографы сделают съемку рельефа дна, проведут различные гидрологические анализы, протестируют работоспособность радионавигационных систем. Также специалисты займутся поиском различных подводных объектов, таких как суда и самолеты, потопленные в периоды Первой и Второй мировых войн. Данные исследования будут проходить в рамках нового этапа комплексной экспедиции РГО и Северного флота «Помни войну».
В августе – сентябре 2021 года «Горизонт» благополучно выполнил задание по изучению малоизученных районов океана у северных островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Исследователи провели съемку рельефа дна объемом свыше 11 тыс. километров, взяли пробы воды и грунта в акваториях Баренцева и Карского морей.