Географическое судно «Горизонт» проведет исследования в Баренцевом море

Как пишет сетевое издание «Мурманский вестник» гидрографы сделают съемку рельефа дна, проведут различные гидрологические анализы, протестируют работоспособность радионавигационных систем. Также специалисты займутся поиском различных подводных объектов, таких как суда и самолеты, потопленные в периоды Первой и Второй мировых войн. Данные исследования будут проходить в рамках нового этапа комплексной экспедиции РГО и Северного флота «Помни войну».