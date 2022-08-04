Генштаб ВСУ сообщил об отступлении из Авдеевки

Ранее Минобороны сообщило, что в результате активных наступательных действий союзных сил в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка был нанесен существенный урон 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотным бригадам ВСУ. Противник понес большие потери в живой силе и технике, и был вынужден оставить занимаемые позиции.