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Генштаб ВСУ сообщил об отступлении из Авдеевки

Генштаб ВСУ сообщил об отступлении из Авдеевки
ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Вооруженные силы Украины отступили из района Авдеевки в направлении Артемовска, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба страны Алексей Громов.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате активных наступательных действий союзных сил в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка был нанесен существенный урон 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотным бригадам ВСУ. Противник понес большие потери в живой силе и технике, и был вынужден оставить занимаемые позиции.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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