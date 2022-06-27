Генштаб ВСУ сообщил о приближении российских войск к Харькову

Генштаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации на фронтах, которая свидетельствует о том, что российские военные приближаются к Харькову.
В заявлении украинской стороны говорится о ракетных ударах по военным объектам в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Отмечается, что ВС РФ в настоящее время штурмуют поселок Питомник, который находится всего в десяти километрах от Харькова.
Это означает, что боестолкновения отдаляются от российской границы. Есть информация, что подразделения ВС РФ также вошли в населенный пункт Долина, который расположен вблизи Славянска.