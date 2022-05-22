Положение украинской армии в районе Северодонецка критическое, так как у ВСУ не хватает сил, чтобы отстоять город. Об этом сообщают украинские источники, ссылаясь на Генштаб ВСУ.
Несмотря на победные заявления президента Украины Владимира Зеленского, украинская армия в Донбассе начинает «сыпаться». В настоящий момент у ВСУ не хватает резервов для удержания Северодонецка и Лисичанска.
Союзные войска ВС РФ и ЛДНР ведут активное наступление, постепенно выдавливая украинских националистов с укрепрайонов. Оборонительная тактика Киева потерпела крах, и теперь бойцы ВСУ оказались замкнутыми в кольце.
Военнослужащие обвиняют в случившемся Зеленского и его западных советчиков. Украинский глава запретил любое отступление с Северодонецкого направления, хотя Генштаб предлагал сдать оба города и отвести силы к Славянску, где организована линия обороны.