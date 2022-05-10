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    Генштаб ВСУ планировал провести крупную провокацию на острове Змеиный в Черном море

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Генштаб ВСУ планировал провести крупную провокацию на острове Змеиный в Черном море

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    Фотонак / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

    Российские военные сорвали крупную провокацию ВСУ на острове Змеиный, которую украинский генштаб планировал с 7 мая.

    По имеющимся данным, Вооруженные силы Украины намеревались захватить остров. Соответствующий план разрабатывался по личному распоряжению президента страны Владимира Зеленского и при участии советников из США и Великобритании.

    Двое суток ВСУ пытались тщетно высадиться на берегу. Как следствие, украинские войска понесли серьезные потери. В частности, уничтожены три бомбардировщика Су-24, истребитель Су-27 и три вертолета Ми-8 с украинским десантом на борту.

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