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Российские военные сорвали крупную провокацию ВСУ на острове Змеиный, которую украинский генштаб планировал с 7 мая.
По имеющимся данным, Вооруженные силы Украины намеревались захватить остров. Соответствующий план разрабатывался по личному распоряжению президента страны Владимира Зеленского и при участии советников из США и Великобритании.
Двое суток ВСУ пытались тщетно высадиться на берегу. Как следствие, украинские войска понесли серьезные потери. В частности, уничтожены три бомбардировщика Су-24, истребитель Су-27 и три вертолета Ми-8 с украинским десантом на борту.
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