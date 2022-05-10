Генштаб ВСУ планировал провести крупную провокацию на острове Змеиный в Черном море

Двое суток ВСУ пытались тщетно высадиться на берегу. Как следствие, украинские войска понесли серьезные потери. В частности, уничтожены три бомбардировщика Су-24, истребитель Су-27 и три вертолета Ми-8 с украинским десантом на борту.