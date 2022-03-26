Генштаб ВСУ опубликовал странную сводку за минувшие сутки

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал совершенно нетипичную сводку по итогам прошедшего дня боев.

В сводке отсутствуют привычные “наступления” и “победы” ВСУ над российской армией и военными силами Донецкой и Луганской республик. В сводке описаны действия российских вооруженных сил на территории Украины, а также совершенно не касающиеся Генштаба сообщения о решениях российских властей по налаживанию мирной жизни на Украине.

Например, Генштаб ВСУ поведал, что в двух украинских областях началось хождение российского рубля. Видимо, командованию ВСУ совершенно нечего доложить украинцам по поводу ситуации на передовой, настолько она печальна.

Из военных сведений Генштаб сообщил о продвижении российских войск по нескольким направлениям. Ведомство уже не рапортует о “героическом сдерживании силами Изюмского гарнизона” противника. Что подтверждает потерю контроля на этом направлении.

В сводке есть еще один интересный момент, в ней сообщает, что российские войска наносят удары по военным промышленным объектам. Фактически, командование ВСУ подтвердило, что Россия ведет спецоперацию по демилитаризации Украины, а не “оккупирует” страну, как об этом заявлялось ранее.

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