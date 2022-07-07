Генштаб Белоруссии: Запад готовится к боевым действиям «на восточном направлении»

В прошлом месяцем страны НАТО провели самммит в Мадриде где приняли новую стратегию безопасности сроком до 2030 года. В ней Брюссель отметил Россию уже не как партнера, а как главную угрозу для военного блока и провозгласил одной из целей существования Альянса ее сдерживани.