Новости0

Генштаб Белоруссии: Запад готовится к боевым действиям «на восточном направлении»

Генштаб Белоруссии: Запад готовится к боевым действиям «на восточном направлении»
globallookpress.com/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Страны Запада готовятся к боевым действиям на восточном направлении, заявил начальник главного разведывательного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Руслан Косыгин.

Косыгин утверждает, что у белорусской разведки есть основания полагать, что Запад готовится к боевым действиям в Восточной Европе. Под предлогом «сдерживания угрозы» НАТО создает в Польше многочисленную группировку войск и принимает меры по ее обеспечению.

В прошлом месяцем страны НАТО провели самммит в Мадриде где приняли новую стратегию безопасности сроком до 2030 года. В ней Брюссель отметил Россию уже не как партнера, а как главную угрозу для военного блока и провозгласил одной из целей существования Альянса ее сдерживани.

альянс НАТО Россия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.