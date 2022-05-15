Генштаб Белоруссии не исключил возможных провокаций ВСУ на Овручском направлении

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление по поводу спецоперации ВС РФ на Украине и сообщил, что, по данным белорусской разведки, Киев готовился уже в феврале к нападению на республику. Однако российские войска нарушили планы украинского командования.