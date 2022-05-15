Генштаб Белоруссии не исключил возможных провокаций ВСУ на Овручском направлении

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Украинская армия сконцентрировала группировку из десяти тысяч солдат на границе с Белоруссией, предупредил первый заместитель главы генштаба республики Игорь Король.
В воскресенье он дал интервью телеканалу СТВ и заявил, что на Овручском направлении ВСУ развернули станции контрбатарейной борьбы американского производства.
«Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами. Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми», — указал Король.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление по поводу спецоперации ВС РФ на Украине и сообщил, что, по данным белорусской разведки, Киев готовился уже в феврале к нападению на республику. Однако российские войска нарушили планы украинского командования.