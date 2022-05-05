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    Генштаб Белоруссии: НАТО наращивает военные силы у российских границ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Генштаб Белоруссии: НАТО наращивает военные силы у российских границ

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    Федеральное агентство новостей

    НАТО в два раза нарастила свой военный контингент в Восточной Европе и, по сути, начала подготовку к войне. Об этом сообщает заместитель начальника генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин.

    Согласно заявлению чиновника, в настоящий момент в Европе находится около 37,5 тысячи военных, из которых 24,5 тысячи дислоцированы в Польше и Прибалтике.

    «Коллективный Запад активизировал мероприятия по существенному наращиванию группировок войск в Восточной, Юго-Восточной Европе. При этом значительная часть сил и средств, предназначенная якобы для усиления восточного фланга альянса, была переброшена с континентальной части США», — констатировал Косыгин.

    По данным генштаба республики, в настоящий момент у границ России и Белоруссии находятся силы НАТО, которые в кратчайшие сроки могут стать ударными. Также Косыгин напомнил, что сейчас в акватории Балтийского и Северного морей проводятся масштабные учения «Защитник Европы-2022».

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