Генштаб Белоруссии: НАТО наращивает военные силы у российских границ

По данным генштаба республики, в настоящий момент у границ России и Белоруссии находятся силы НАТО, которые в кратчайшие сроки могут стать ударными. Также Косыгин напомнил, что сейчас в акватории Балтийского и Северного морей проводятся масштабные учения «Защитник Европы-2022».