Генштаб Белоруссии: НАТО наращивает военные силы у российских границ

Подписывайтесь на новости RNT24 в
НАТО в два раза нарастила свой военный контингент в Восточной Европе и, по сути, начала подготовку к войне. Об этом сообщает заместитель начальника генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин.
Согласно заявлению чиновника, в настоящий момент в Европе находится около 37,5 тысячи военных, из которых 24,5 тысячи дислоцированы в Польше и Прибалтике.
«Коллективный Запад активизировал мероприятия по существенному наращиванию группировок войск в Восточной, Юго-Восточной Европе. При этом значительная часть сил и средств, предназначенная якобы для усиления восточного фланга альянса, была переброшена с континентальной части США», — констатировал Косыгин.
По данным генштаба республики, в настоящий момент у границ России и Белоруссии находятся силы НАТО, которые в кратчайшие сроки могут стать ударными. Также Косыгин напомнил, что сейчас в акватории Балтийского и Северного морей проводятся масштабные учения «Защитник Европы-2022».