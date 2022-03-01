Генсекретарь «Единой России» Турчак анонсировал ассиметричный ответ Москвы на санкции Запада

Москва всегда зеркально реагировала на западные санкции, но теперь она даст ассиметричный ответ. Такое заявление сделал генсекретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

По его словам, главными целями в настоящее время являются поддержка экономики и бизнеса, а также обеспечение стабильности платежной системы. В ближайшие дни будет представлен пакет соответствующих мер, добавил Турчак. Также он отметил, что страны Запада «стреляют себе в ногу».

«Средний, малый бизнес — это те, кто на себе могут ощутить последствия. Мы должны эти последствия максимально исключить и компенсировать», — подчеркнул представитель «Единой России».

Ранее Турчак выразил сомнения, что Киев будет готов к мирным договоренностям с Россией по ситуации в Донбассе. С действующими украинскими властями выстроить мирный диалог очень трудно, сказал он.

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