Генсекретарь «Единой России» Турчак анонсировал ассиметричный ответ Москвы на санкции Запада

Генсекретарь «Единой России» Турчак анонсировал ассиметричный ответ Москвы на санкции Запада Новости
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Москва всегда зеркально реагировала на западные санкции, но теперь она даст ассиметричный ответ. Такое заявление сделал генсекретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

По его словам, главными целями в настоящее время являются поддержка экономики и бизнеса, а также обеспечение стабильности платежной системы. В ближайшие дни будет представлен пакет соответствующих мер, добавил Турчак. Также он отметил, что страны Запада «стреляют себе в ногу».

«Средний, малый бизнес — это те, кто на себе могут ощутить последствия. Мы должны эти последствия максимально исключить и компенсировать», — подчеркнул представитель «Единой России».

Ранее Турчак выразил сомнения, что Киев будет готов к мирным договоренностям с Россией по ситуации в Донбассе. С действующими украинскими властями выстроить мирный диалог очень трудно, сказал он.

 
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