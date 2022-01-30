Генсек ОДКБ назвал учения «Союзная решимость» внутренним делом Белоруссии и России

Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость» являются внутренним делом этих стран. Об этом сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась.

Проверка сил Союзного государства пройдет в два этапа. На первом (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов.

Зась в эфире телеканала СТВ сообщил, что учения имеют исключительно оборонительный характер. Он задался вопросом, стоит ли обращать внимание на оценки мероприятий со стороны.

«Ну, конечно, это внутреннее дело Беларуси и России, которые проводят эти учения на своей территории», — сказал генеральный секретарь ОДКБ.

Он отметил, что нужно учитывать озвучиваемые настороженности и опасения. По его словам, нужно добавлять открытости в рамках учений и демонстрировать замысел участников.

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