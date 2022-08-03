Генсек Гутерреш: ООН работает над частичной отменой антироссийских санкций

ООН работает над снятием санкционных ограничений против России в сферах торговли, транспорта и страхования. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.
Антироссийские санкции, введенные весной 2022 года, затруднили поставки продовольствия во многие страны мира. В результате это привело к ухудшению экономической ситуации, что отразилось на благосостоянии широкого круга населения ряда государств, передает RT.
Организация пытается разрешить проблемы, вызванные антироссийскими санкциями. Ранее Россия и Украина подписали соглашение о вывозе украинского зерна. Кроме того, в его рамках был утвержден меморандум между РФ И ООН о снятии ряда рестрикций.