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Генсек Гутерреш: ООН работает над частичной отменой антироссийских санкций

Генсек Гутерреш: ООН работает над частичной отменой антироссийских санкций
globallookpress/Xie E

ООН работает над снятием санкционных ограничений против России в сферах торговли, транспорта и страхования. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

Антироссийские санкции, введенные весной 2022 года, затруднили поставки продовольствия во многие страны мира. В результате это привело к ухудшению экономической ситуации, что отразилось на благосостоянии широкого круга населения ряда государств, передает RT.

Организация пытается разрешить проблемы, вызванные антироссийскими санкциями. Ранее Россия и Украина подписали соглашение о вывозе украинского зерна. Кроме того, в его рамках был утвержден меморандум между РФ И ООН о снятии ряда рестрикций.

антироссийские санкции антониу гутерреш ООН
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