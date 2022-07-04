Генсек AFWP: акула могла напасть на туристку в Хургаде из-за подкармливания рыб

Генсек Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа прокомментировал нападение акулы на туристку в Хургаде. По словам эксперта, животное могло атаковать человека из-за подкармливания рыб в Красном море.
Гомаа подчеркнул, что нападение на человека для акулы не является естественным поведением. Такое возникает тогда, когда организаторы прогулок на туристических лодках или дайверы подкармливают рыбу, чтобы привлечь акул. Так последние привыкают есть непривычную для них еду — мясо, добавил защитник природы.
По словам Гомаа, туристический катер теперь ассоциируется для акул с едой. Эксперт убежден, что нужно менять поведение людей в сторону уважительного отношения к окружающему миру и уменьшения негативного воздействия на него.
Ранее стало известно, что акула напала на туристку в Египте. Женщине, отдыхавшей в Хургаде, агрессивное животное откусило руку и ногу, сообщал «Царьград».