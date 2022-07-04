Генсек AFWP: акула могла напасть на туристку в Хургаде из-за подкармливания рыб

Гомаа подчеркнул, что нападение на человека для акулы не является естественным поведением. Такое возникает тогда, когда организаторы прогулок на туристических лодках или дайверы подкармливают рыбу, чтобы привлечь акул. Так последние привыкают есть непривычную для них еду — мясо, добавил защитник природы.