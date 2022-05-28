Генпрокурор Уэльса Брэйверман осудила потворствующие транс-ученикам британские школы

Школы Великобритании не обязаны потворствовать транс-ученикам, заявила юрист, политик и генеральный прокурор Уэльса Суэлла Брэйверман.
Сотрудникам учебных заведений не обязательно обращаться к детям с использованием нового местоимения или разрешать им носить школьную форму противоположного пола. Туалеты и раздевалки для девочек имеют особую правовую защиту как безопасные места, передает слова Брэйверман The Times.
Юрист подчеркнула, что учителям следует занять «гораздо более жесткую позицию». При этом некоторые школы поощряют гендерную дисфорию, одобряя подобное поведение.