Генпрокурор Уэльса Брэйверман осудила потворствующие транс-ученикам британские школы

Сотрудникам учебных заведений не обязательно обращаться к детям с использованием нового местоимения или разрешать им носить школьную форму противоположного пола. Туалеты и раздевалки для девочек имеют особую правовую защиту как безопасные места, передает слова Брэйверман The Times.