Генпрокуратура внесет поправки в закон об аннулировании ошибочных штрафов

Поправки, которые планируется внести в закон «Об автодорогах и о дорожной деятельности», повлияют на упрощение процедуры аннулирования ошибочных штрафов с дорожных камер. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Соответствующий проект разрабатывают в Генеральной прокуратуре России. Предполагается, что закон позволит без заявлений от пострадавших граждан аннулировать штрафы, выписанные из-за некорректной работы видеокамер.

После проверок систем фиксации нарушений ПДД в российских регионах выяснилось, что в некоторых случаях дорожные камеры продолжают использоваться не по назначению. Напомним, что их цель заключается в профилактике нарушений, а не в получении дополнительных доходов органами региональной власти.

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