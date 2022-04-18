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    Генпрокуратура Украины планирует потребовать от России выдачи бывшего депутата Кивы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Генпрокуратура Украины планирует потребовать от России выдачи бывшего депутата Кивы

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    prt scr youtube.com/Первый национальный канал Белорусского радио

    Власти Украины планируют обратиться к России с требованием о выдаче лишенного мандата депутата Рады Ильи Кивы. Об этом заявил украинский парламентарий Сергей Ионушас.

    По словам народного депутата, соответствующим вопросом будет заниматься генеральная прокуратура.

    «Офис генерального прокурора по своей линии будет обращаться к Российской Федерации с требованием выдать гражданина Украины для проведения следствия», — сказал Ионушас.

    Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова объявила о предъявлении обвинений Киве из-за подозрений в государственной измене. После этого депутат вынужденно покинул страну и перебрался в Россию.

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