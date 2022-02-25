Генпрокуратура начала борьбу с распространением фейков о спецоперации РФ на Украине

В Сети появляются фейки, связанные с проведением российскими военными спецоперации по защите республик Донбасса. В Генпрокуратуре подчеркнули, что уже ведется работа по борьбе с распространением дезинформации.

В надзорном ведомстве еще раз напомнили, что за публикации недостоверной информации, которая имеет большую степень значимости для общества, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Добавим, что Россия была вынуждена начать проведение спецоперации, одной из целей которой является демилитаризация Украины.

загрузка...