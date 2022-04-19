    В тренде

    Генпрокуратура ЛНР зафиксировала последствия обстрела ВСУ в Новоайдаре

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Генпрокуратура ЛНР зафиксировала последствия обстрела ВСУ в Новоайдаре

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Федеральное агентство новостей / Александр Симонов

    Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР зафиксировали ущерб от артудара украинских военных в Новоайдаре. Об этом сообщили в ведомстве республики.

    Вооруженные силы Украины из реактивной артиллерии «Ураган» обстреляли поселок Новоайдар. На месте происшествия работают следователи ГП, пишет РИА Новости

    «По поручению Генерального прокурора ЛНР следователи Генеральной прокуратуры ЛНР работают на месте падения ракет и фиксируют последствия», — рассказали в ведомстве.

    Известно, что украинские силовики выпустили ракеты по поселку, которые попали по детской площадке. В результате агрессии ВСУ, один ребенок получил осколочные ранения. 

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »