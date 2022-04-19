Генпрокуратура ЛНР зафиксировала последствия обстрела ВСУ в Новоайдаре

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Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР зафиксировали ущерб от артудара украинских военных в Новоайдаре. Об этом сообщили в ведомстве республики.
Вооруженные силы Украины из реактивной артиллерии «Ураган» обстреляли поселок Новоайдар. На месте происшествия работают следователи ГП, пишет РИА Новости.
«По поручению Генерального прокурора ЛНР следователи Генеральной прокуратуры ЛНР работают на месте падения ракет и фиксируют последствия», — рассказали в ведомстве.
Известно, что украинские силовики выпустили ракеты по поселку, которые попали по детской площадке. В результате агрессии ВСУ, один ребенок получил осколочные ранения.
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