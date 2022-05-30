Генпрокуратура ЛНР сообщила о гибели двух беременных женщин при обстреле Стаханова

Две беременные женщины погибли в результате обстрела Стаханова со стороны украинской армии, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики.
Отмечается, что украинские военные обстреляли город из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». По имеющейся информации, два человека погибли, еще 24 мирных жителя были ранены, в том числе восемь детей.
«По уточненной информации в результате обстрела погибли две беременные женщины», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что подразделения ВСУ подвергли обстрелу из американских гаубиц столицу ДНР. Отмечалось, что удары были нанесены по центральной части Донецка.