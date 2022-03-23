Генпрокуратура ДНР: украинская армия обстреливает мирное население для устрашения

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Бойцы вооруженных сил Украины обстреливают мирное
население, чтобы запугать, заявил начальник отдела по расследованию
преступлений против мира и безопасности человечества в СУ Генпрокуратуры ДНР
Виктор Гаврилов.
Украинская армия, по его словам, вымещает свою злость на
мирных жителях. Гаврилов отметил, что они пытаются деморализовать народ.
«Когда снайпер в той же Александровке (поселок городского
типа в ДНР. — Прим. ред.) стреляет в мирного человека, тут два объяснения: либо
он хочет получить удовольствие от убийства, либо это устрашение мирного
населения», — объяснил начальник обстрельного отдела.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что трое жителей городов Ясиноватая и Донецк
получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ.
Президент России Владимир Путин 24
февраля объявил о старте военной спецоперации на Украине. Глава государства
отметил, что РФ не намерена оккупировать страну, а действует исключительно с
целью защиты мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.