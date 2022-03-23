Генпрокуратура ДНР: украинская армия обстреливает мирное население для устрашения

«Когда снайпер в той же Александровке (поселок городского

типа в ДНР. — Прим. ред.) стреляет в мирного человека, тут два объяснения: либо

он хочет получить удовольствие от убийства, либо это устрашение мирного

населения», — объяснил начальник обстрельного отдела.