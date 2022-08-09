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Геннадий Хазанов объяснил, почему покинул Россию

Геннадий Хазанов объяснил, почему покинул Россию
Global look press/Ekaterina Tsvetkova

Актер Геннадий Хазанов прокомментировал свой отъезд из России в Латвию. Артист объяснил, почему отправился за границу.

Хазанов заявил, что обязательно вернется в Россию и выйдет на сцену «Ленкома». Свой отъезд он назвал каникулами.

«Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал», — высказался телеведущий для портала Teleprogramma.pro.

Многие российские артисты покинули страну после начала спецоперации на Украине. Однако недавно стало известно, что некоторые из них снова начали зарабатывать на местной публике, пишет «Царьград».

Латвия Россия хазанов
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RusNewsToday24
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