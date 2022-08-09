Геннадий Хазанов объяснил, почему покинул Россию

Актер Геннадий Хазанов прокомментировал свой отъезд из России в Латвию. Артист объяснил, почему отправился за границу.
Хазанов заявил, что обязательно вернется в Россию и выйдет на сцену «Ленкома». Свой отъезд он назвал каникулами.
«Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал», — высказался телеведущий для портала Teleprogramma.pro.
Многие российские артисты покинули страну после начала спецоперации на Украине. Однако недавно стало известно, что некоторые из них снова начали зарабатывать на местной публике, пишет «Царьград».