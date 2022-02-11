Генконсульство в Дубае поддержало арестованного за фотосъемку в неположенном месте россиянина

Генконсульство в Дубае поддержало арестованного за фотосъемку в неположенном месте россиянина Новости
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Российский турист Артем Ершов, задержанный за фотосъемку в неположенном месте, получил поддержку Генерального консульства РФ в Дубае. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах.

Ершов отправился в ОАЭ в ноябре, но из-за снимка, сделанного в порту Дубая, был арестован местной полицией. У него изъяли телефон для проведения следственных действий. Спустя время туриста выпустили из-под стражи, но судебный процесс открыт до сих пор.

«Генеральное консульство России в Дубае оказывает максимально возможную поддержку задержанному за фотосъемку в неположенном месте туристу Артему Ершову, но не может вмешиваться в ход судебного процесса, когда дело на него уже было заведено. Процесс должен был завершиться в январе, но по ряду объективных причин, в том числе из-за болезни судьи, затянулся», — отметил источник РИА Новости.

Было возбуждено дело.Решение в отношении Ершова будет вынесено в конце февраля.

 
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