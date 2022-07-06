Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо умер на 64-м году жизни

Ушел из жизни генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо. Ему было 63 года, рассказал глава Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) Маллам Меле Кьяри на своей странице в Twitter.
По данным сообщения, генсек ОПЕК скончался в минувший вторник, 5 июля. Причины его смерти пока не разглашаются.
Мохаммед Сануси Баркиндо занял пост генерального секретаря ОПЕК в августе 2016 года. Также он являлся членом экономической комиссии данной организации от Нигерии на протяжении 15 лет. Порядка 23 лет политик проработал в NNPC.