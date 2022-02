Генеральная уборка весной: что нельзя пропустить

Сходит зимний снег, воздух становится теплее, а солнце начинает светить ярче. С приближением весны каждую хозяйку ждет великая генеральная уборка. Безусловно, нужно поскорее очистить квартиру или дом от зимней спячки!

Уверена, у вас уже есть план действий. Вы точно знаете, какие уголки вашего жилища нужно очистить особенно тщательно. Именно на эти места вы смотрели последние месяцы, приговаривая: «Уберу весной». Но про некоторые вещи мы забываем из разу в раз. Поэтому хочу напомнить, что нельзя пропустить во время уборки!

© Depositphotos

Генеральная уборка: о чем нельзя забыть

Двери

При обычной уборке мы не обращаем внимания на двери. Однако во время генеральной уборки уделите внимание выступам, на которых скапливается пыль. Вы удивитесь от того, насколько черной будет тряпка для уборки. Кроме того, тщательно вымойте ручки двери и те места, которые трогаете при прикрытии двери. И не забудьте про входную дверь!

© Depositphotos

Выключатели

Та же история. Вытрите пыль с верхней части и хорошенько очистите сами выключатели. Если они расположены так, что вам приходится во время использования еще и трогать стену рядом с ними, обязательно помойте и ее.

© Depositphotos

Мусорное ведро

Желательно периодически мыть мусорное ведро. Даже если вы подкладываете салфетки или газеты на его дно. Используйте антибактериальные средства и не забудьте высушить ведро перед использованием.

© Depositphotos

Шторы

Несмотря на то, что шторы висят вертикально, они все равно накапливают пыль. И не только пыль, но и запахи. Весенняя генеральная уборка — наиболее подходящее время, чтобы освежить ваши шторы. Кстати, жалюзи (как вертикальные, так и горизонтальные) тоже нужно чистить.

© Depositphotos

Картины

Предметы декора тоже накапливают пыль, о которой мы частенько забываем во время обычной уборки. Снимите ваши картину и хорошенько протрите их влажной тряпкой. Стекло очистите специальными средствами.

© Depositphotos

Домофон

И про домофон мы забываем. А ведь там скапливаются не только пыль и грязь, но и микробы! Аккуратно протрите домофон влажными салфетками для электроники во время следующей генеральной уборки.

© Depositphotos

Освежили в памяти все, что нужно убрать в квартире весной? Пора взяться за моющие средства и превратить свой дом в обитель сверкающей чистоты и идеального порядка. Я запланировала уборку на первые выходные марта, а вы?

Фото на превью: depositphotos.com.

