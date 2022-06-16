Генерал ВСУ Марченко: Киев намерен нанести удар по Крымскому мосту полученным от США оружием

Крымский мост станет целью номер один для ВСУ после поставки очередной партии западного вооружения. Такое заявление сделал генерал Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.
По словам Марченко, украинские вооруженные силы давно планируют применить американское оружие по Крымскому мосту и это не является секретом для российской стороны.
«Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения. Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать», — заявил генерал.
Марченко добавил, что после атаки по мосту со стороны ВСУ жители Крыма якобы быстро сменят российские флаги на украинские.