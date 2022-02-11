Генерал ВСУ Кривонос пожаловался на поколение «бумажных рейнджеров» в украинской армии

Генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что отсутствие практической подготовки и нехватка денег привели к появлению «бумажной армии» на Украине.

Кривонос рассказал о плачевном уровне подготовки украинских военнослужащих. По его словам, после резкого сокращения финансирования в 90-х годах прошлого века на полигоны практически не выводили технику и солдат. В армии стали применять иные критерии оценки военных, что в конечном счете привело к катастрофе.

«Чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или не нужных. Выросло поколение командиров, которых я называю выросшими на бордюре, тумбочке, кровати и бумаге», — объяснил он.

По его словам, оценка боеспособности армии перешла в бумажную форму — подразделения оценивали по порядку в казармах, а также по количеству тетрадей и других документов. Именно поэтому в ВСУ выросло поколение «бумажных рейнджеров», которые могут делать только презентации в Power Point.

«Это привело к тому, что называется, в моем понимании, "мышиная возня", которая повлекла за собой то, что руководители стали вырождаться как воины, они стали штабными крысами», — пожаловался генерал.

Ранее Кривонос говорил, что украинские власти обманывают военнослужащих ВСУ при выплате пенсий и зарплат. Он также отмечал, что руководство страны не стремится повышать престиж воинской службы.

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