Бывший первый замком Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос озвучил возможный «сценарий присоединения» Украины к России.

Военный в эфире телеканала Ukrlife.TV заявил, что пять-семь аэродромов в радиусе менее 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (аэродром Жуляны и посадочная полоса на заводе Антонова) позволят российской стороне осуществить высадку воздушного десанта. По его мнению, это может случиться крайне быстро.

Кривонос уверен, что первый эшелон из вертолетов способен, минуя зону разведки киевской ПВО, на малых высотах уйти от истребителей ВВС Украины и установить контроль над взлетно-посадочными полосами. Второй этап — транспортные самолеты приземляются в аэропортах, указал он.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать. В МИД России отмечали, что тиражируемые западными и украинскими СМИ сообщения о якобы «готовящемся российском вторжении» являются обычными фейками-вбросами.

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