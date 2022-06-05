Генерал ВС США Твитти: военная помощь Запада не спасет ВСУ от полного разгрома

Твитти подчеркнул, что чем дольше длится кризис, тем слабее будет позиция Украины во время переговорного процесса. Генерал также добавил, что никакая помощь Запада не сможет повлиять на исход специальной военной операции ВС РФ. Также все задуманные цели Москвы будут достигнуты в любом случае, несмотря на активную поддержку западных стран.