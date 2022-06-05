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Генерал ВС США Твитти: военная помощь Запада не спасет ВСУ от полного разгрома

Генерал ВС США Твитти: военная помощь Запада не спасет ВСУ от полного разгрома
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Украина должна как можно скорей сесть за стол переговоров с Россией. Об этом заявил бывший замкомандующего Европейским командованием ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти.

Твитти подчеркнул, что чем дольше длится кризис, тем слабее будет позиция Украины во время переговорного процесса. Генерал также добавил, что никакая помощь Запада не сможет повлиять на исход специальной военной операции ВС РФ. Также все задуманные цели Москвы будут достигнуты в любом случае, несмотря на активную поддержку западных стран.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины.

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