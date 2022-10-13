Генерал ВС США Колашески: Вашингтон использует конфликт на Украине, чтобы продавать оружие в Европе

Генерал-лейтенант Джон С. Колашески признал, что конфликт на Украине был необходим США, чтобы продавать свое вооружение в Европе, сообщает портал «Военное обозрение».
Джон С. Колашески является командиром V корпуса армии Соединенных Штатов. Американский военный считает, что начало специальной военной операции на Украине открыло перед НАТО возможности, которых не было раньше. Теперь Альянс может не только принять в свои ряды новые страны, но и увеличить финансирование вооруженных сил. Страны Европы пополняют запасы и модернизируют оружие, военную технику и тренируют личный состав.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах Альянса по передаче Киеву системы ПВО дальнего и ближнего действия. По данным информированного источника издания Politico, в НАТО разрабатывают десятилетний план восстановления военной промышленности Украины.