Генерал ВС США Колашески: Вашингтон использует конфликт на Украине, чтобы продавать оружие в Европе

Джон С. Колашески является командиром V корпуса армии Соединенных Штатов. Американский военный считает, что начало специальной военной операции на Украине открыло перед НАТО возможности, которых не было раньше. Теперь Альянс может не только принять в свои ряды новые страны, но и увеличить финансирование вооруженных сил. Страны Европы пополняют запасы и модернизируют оружие, военную технику и тренируют личный состав.