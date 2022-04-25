Генерал ВС РФ Бужинский: нет никакого толка от поставок западного вооружения Украине

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Поставки натовского оружия на Украину совершенно бессмысленны. Таким мнением поделился генерал-лейтенант ВС РФ в отставке Евгений Бужинский.
Бужинский считает, что поставки западного оружия — это загадка, ведь оружие разное, а соответственно, и разная техника применения. Эксперт утверждает, что переобучить бойцов ВСУ использовать иностранную технику возможно, однако есть ли смысл, учитывая, что группы небольшие.
«А если эти 20 человек выбудут из строя? Ранены, убиты. Опять нужно обучать группу?» — спрашивал Бужинский.
Генерал подчеркнул, что трудности с поставкой западного вооружения через железнодорожные пути также имеют место быть.
«Запад выделили деньги, поставили вооружение в Польшу, перетащили на Западную Украину, а как быть дальше с доставкой этой техники в зону боевых действий?» — продолжает эксперт.
Бужинский считает, что российские военные постараются взять под контроль Днепр, но мосты разрушать не станут. Эшелоны с западным вооружением — это отличная мишень для ВС РФ, поэтому поставка западного оружия на Украину бессмысленна.