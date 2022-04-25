Генерал ВС РФ Бужинский: нет никакого толка от поставок западного вооружения Украине

Бужинский считает, что поставки западного оружия — это загадка, ведь оружие разное, а соответственно, и разная техника применения. Эксперт утверждает, что переобучить бойцов ВСУ использовать иностранную технику возможно, однако есть ли смысл, учитывая, что группы небольшие.