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Генерал США Милли предложил создать новую систему ПВО для отражения ракет России на Украине

Генерал США Милли предложил создать новую систему ПВО для отражения ракет России на Украине
Global Look Press | Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли призвал создать на Украине всеобъемлющую систему ПВО, передает «Московский комсомолец». Военный обратился к НАТО с призывом передать Киеву комплексы.

«Как мы уже упоминали, у немцев есть системы, поэтому многие страны, которые присутствовали здесь сегодня, имеют самые разные системы», – сказал генерал Милли.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе.

ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

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