Генерал Шаманов назвал главную ошибку первых дней спецоперации ВС РФ на Украине

Главная ошибка Москвы в начале первого этапа спецоперации заключалась в ожиданиях, что российских военных на Украине будут встречать «с цветами», считает депутат Госдумы, генерал ВС РФ Владимир Шаманов.
По его словам, на Украине осталось большое количество военных учебных заведений со времен СССР. Именно это помогло возродить украинскую армию и сохранить военную «школу», считает он.
«Поэтому те, кто рассчитывал, что нас будут встречать с цветами… Это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток (спецоперации. – Прим. ред.)», — сказал Шаманов.
Генерал добавил, что впоследствии удалось решить этот просчет. Однако России предстоит еще «немало сделать», уточнил он.