Генерал Руцкой: натовские «ястребы» рвут когти, завидев российские МиГи и Су

«Электронная начинка — одна из самых совершенных в мире, вооружение, безопасность — на уровне передовых натовских образцов. В чем-то даже лучше. Не случайно хваленные натовские «ястребы», недавно приблизившиеся было к южным российским границам, завидев наши истребители, предпочли, как можно быстрее рвать когти», — констатировал Руцкой.