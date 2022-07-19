Новости0

Генерал Руцкой: натовские «ястребы» рвут когти, завидев российские МиГи и Су

Генерал Руцкой: натовские «ястребы» рвут когти, завидев российские МиГи и Су
wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Военно-воздушные силы (ВВС) Украины в процессе спецоперации России продолжают нести серьезные потери. Генерал-майор авиации Александр Руцкой назвал это провалом ВСУ, передает издание «Свободная пресса».

По информации источника, в бою над Днепропетровской областью три самолета ВВС Украины столкнулись с двумя российскими МиГ-29 и одним Су-25. В итоге воздушные судна ВКС РФ уничтожили противников.

«Что сейчас с украинской военной авиацией? Да провал. Ни нормальной современной техники, ни грамотных пилотов и командования», — заявил Руцкой.

wikipedia.org/Mil.ru/CC BY 4.0
wikipedia.org/Mil.ru/CC BY 4.0

Генерал-майор также подчеркнул, что российские МиГ-29, как и Су-25 модернизированы согласно самым современным требованиям.

«Электронная начинка — одна из самых совершенных в мире, вооружение, безопасность — на уровне передовых натовских образцов. В чем-то даже лучше. Не случайно хваленные натовские «ястребы», недавно приблизившиеся было к южным российским границам, завидев наши истребители, предпочли, как можно быстрее рвать когти», — констатировал Руцкой.

Отмечается, что с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса российские войска уничтожили 256 самолетов и 139 вертолетов ВСУ. Такие данные были обнародованы в Минобороны России.  

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.