Военно-воздушные силы (ВВС) Украины в процессе спецоперации России продолжают нести серьезные потери. Генерал-майор авиации Александр Руцкой назвал это провалом ВСУ, передает издание «Свободная пресса».
По информации источника, в бою над Днепропетровской областью три самолета ВВС Украины столкнулись с двумя российскими МиГ-29 и одним Су-25. В итоге воздушные судна ВКС РФ уничтожили противников.
«Что сейчас с украинской военной авиацией? Да провал. Ни нормальной современной техники, ни грамотных пилотов и командования», — заявил Руцкой.
Генерал-майор также подчеркнул, что российские МиГ-29, как и Су-25 модернизированы согласно самым современным требованиям.
«Электронная начинка — одна из самых совершенных в мире, вооружение, безопасность — на уровне передовых натовских образцов. В чем-то даже лучше. Не случайно хваленные натовские «ястребы», недавно приблизившиеся было к южным российским границам, завидев наши истребители, предпочли, как можно быстрее рвать когти», — констатировал Руцкой.
Отмечается, что с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса российские войска уничтожили 256 самолетов и 139 вертолетов ВСУ. Такие данные были обнародованы в Минобороны России.