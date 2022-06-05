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Генерал-полковник Теплинский наградил военнослужащих ЦВО за участие в спецоперации на Украине

Генерал-полковник Теплинский наградил военнослужащих ЦВО за участие в спецоперации на Украине
Минобороны РФ

Отличившиеся мужеством и профессионализмом во время выполнения боевых задач на Украине солдаты ЦВО получили награды от Героя Российской Федерации генерала-полковника Михаила Теплинского.

В субботу, 4 июня, Минобороны России показало кадры награждения военнослужащих авиационных, танковых и мотострелковых подразделений ЦВО. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, «Суворова», «Жукова» отличившимся военным вручил начальник штаба военного округа, Герой РФ генерал-полковник Михаил Теплинский.

«На вас равняются все остальные. Вы делаете качество выполнения задач. Спасибо вам за вашу работу», — заявил генерал. 

Ранее Минобороны РФ рассказало, что российским военным удалось отбить натиск украинских нацбатов, удерживая стратегически важный объект в Донбассе.

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