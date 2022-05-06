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    Генерал НАТО Репасс: поставок оружия Украине недостаточно для противостояния с Россией

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Генерал НАТО Репасс: поставок оружия Украине недостаточно для противостояния с Россией

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    pixabay.com

    В Североатлантическом альянсе понимают, что поставок вооружения украинской армии недостаточно, чтобы остановить специальную операцию России. Об этом заявил отставной генерал-майор Майк Репасс.

    Бывший военнослужащий дал интервью телеканалу CNN. В нем он подчеркнул, что НАТО должна сформировать бригады из украинцев.

    «Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Британия и ФРГ создали по украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала», — отметил Репасс.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад готовился к информационной войне с РФ. Его слова передает агентство URA.RU.

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