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В Североатлантическом альянсе понимают, что поставок вооружения украинской армии недостаточно, чтобы остановить специальную операцию России. Об этом заявил отставной генерал-майор Майк Репасс.
Бывший военнослужащий дал интервью телеканалу CNN. В нем он подчеркнул, что НАТО должна сформировать бригады из украинцев.
«Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Британия и ФРГ создали по украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала», — отметил Репасс.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад готовился к информационной войне с РФ. Его слова передает агентство URA.RU.
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