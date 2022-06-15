Генерал Мизинцев: Киев хочет вывести националистов с территории «Азота» под видом мирных жителей

Запрос украинских властей на открытие гуманитарного коридора с территории химического комбината «Азот» в Северодонецке в Лисичанск является попыткой вывести уцелевшие боевые подразделения, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, Минобороны РФ рассматривает запрос Киева именно в таком контексте. Он считает, что на этот шаг власти страны пошли в виду безвыходного положения заблокированных на предприятии бойцов.
«Расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Таким образом, налицо все признаки повторения “мариупольского сценария”», — заявил Мизинцев.
Ранее он сообщал, что украинские националисты на территории «Азота» намеренно прикрываются мирными жителями как живым щитом.