Генерал МЧС Вдовин заявил, что отражающая пленка могла скрыть взрывчатку в грузовике на Крымском мосту

Заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин рассказал, как удалось скрыть взрывчатку в фуре, которая взорвалась на Крымском мосту. По словам Вдовина, взрывчатку могли «замаскировать» специальной пленкой и датчиками, отражающими сигналы сканеров, сообщает РИА Новости.
«Взрывчатку, вероятно, завернули в специальную пленку, которая не позволила просветить взрывчатое вещество сканерами», — заявил генерал МЧС.
Вдовин добавил, что существуют датчики, которые отражают сигналы, тем самым обманывая радары, видеоразведку и локаторы. Он отметил, что технические средства для просвечивания грузов и обнаружения взрывчатых веществ имеются не на каждом пограничном посту, а разгружать и проверять грузы при большом потоке фур не представляется возможным.
Напомним, что теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Был взорван грузовой автомобиль с взрывчаткой, после чего загорелись топливные цистерны проезжавшего мимо поезда и рухнули два автомобильных пролета моста.