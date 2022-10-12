Генерал МЧС Вдовин заявил, что отражающая пленка могла скрыть взрывчатку в грузовике на Крымском мосту

Вдовин добавил, что существуют датчики, которые отражают сигналы, тем самым обманывая радары, видеоразведку и локаторы. Он отметил, что технические средства для просвечивания грузов и обнаружения взрывчатых веществ имеются не на каждом пограничном посту, а разгружать и проверять грузы при большом потоке фур не представляется возможным.