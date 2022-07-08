Генерал-майор ФСБ Михайлов прокомментировал убийство японского политика Синдзо Абэ

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов прокомментировал убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. По словам силовика, охранники политика до последнего момента ничего не подозревали, а убийца, вероятно, являлся психопатом.
Своим мнением эксперт поделился с журналистами mk.ru. Михайлов убежден, что, если бы покушение на Абэ заказала соперничающая с ним политическая партия, то вооружение стрелка было бы совершенно иным. Также генерал-майор ФСБ отметил, что даже хорошо подготовленная охрана может не справиться с защитой человека от внезапных нападений психически неуравновешенных людей.
Ранее стало известно, что в Москве к посольству Японии несут цветы в память об убитом Синдзо Абэ. Неравнодушные россияне организовали стихийный мемориал в Грохольском переулке российской столицы, сообщало РИАМО.