Генерал-майор ФСБ Михайлов прокомментировал убийство японского политика Синдзо Абэ

Своим мнением эксперт поделился с журналистами mk.ru. Михайлов убежден, что, если бы покушение на Абэ заказала соперничающая с ним политическая партия, то вооружение стрелка было бы совершенно иным. Также генерал-майор ФСБ отметил, что даже хорошо подготовленная охрана может не справиться с защитой человека от внезапных нападений психически неуравновешенных людей.