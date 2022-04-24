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    Генерал Липовой: уникальные характеристики «Сармата» позволяют ракете обходить любые системы ПВО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Генерал Липовой: уникальные характеристики «Сармата» позволяют ракете обходить любые системы ПВО

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    Федеральное агентство новостей

    Российская баллистическая межконтинентальная ракета «Сармат»
    способна разгоняться до нескольких скоростей звука и даже может пойти по
    изменяющейся траектории, заявил председатель организации «Офицеры России»
    Сергей Липовой.

    По словам генерал-майора, боеприпас обладает уникальными
    улучшенными характеристиками, которые позволяют «Сармату» обходить любые системы
    противовоздушной обороны, включая западные.

    «Она может достигать своей цели через северные и южные
    полюса, у нее на борту находятся разделяющие блоки, в блоках есть разделяющие
    головки. Они снабжены таким образом, что точно так же развивают несколько махов
    скорости звука и фактически могут обходить все средства ПВО даже, не входя в
    зоны поражения. Поэтому от этой ракеты нет защиты», — констатировал Липовой.

    Также российский военный уточнил, что запуск «Сармата»
    прошел очень вовремя. Таким образом, Россия четко дала понять Западу, что с ней
    нельзя шутить. В настоящий момент система не имеет аналогов во всем мире.

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