Генерал Липовой: уникальные характеристики «Сармата» позволяют ракете обходить любые системы ПВО

«Она может достигать своей цели через северные и южные

полюса, у нее на борту находятся разделяющие блоки, в блоках есть разделяющие

головки. Они снабжены таким образом, что точно так же развивают несколько махов

скорости звука и фактически могут обходить все средства ПВО даже, не входя в

зоны поражения. Поэтому от этой ракеты нет защиты», — констатировал Липовой.