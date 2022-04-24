Генерал Липовой: уникальные характеристики «Сармата» позволяют ракете обходить любые системы ПВО

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Российская баллистическая межконтинентальная ракета «Сармат»
способна разгоняться до нескольких скоростей звука и даже может пойти по
изменяющейся траектории, заявил председатель организации «Офицеры России»
Сергей Липовой.
По словам генерал-майора, боеприпас обладает уникальными
улучшенными характеристиками, которые позволяют «Сармату» обходить любые системы
противовоздушной обороны, включая западные.
«Она может достигать своей цели через северные и южные
полюса, у нее на борту находятся разделяющие блоки, в блоках есть разделяющие
головки. Они снабжены таким образом, что точно так же развивают несколько махов
скорости звука и фактически могут обходить все средства ПВО даже, не входя в
зоны поражения. Поэтому от этой ракеты нет защиты», — констатировал Липовой.
Также российский военный уточнил, что запуск «Сармата»
прошел очень вовремя. Таким образом, Россия четко дала понять Западу, что с ней
нельзя шутить. В настоящий момент система не имеет аналогов во всем мире.