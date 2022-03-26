Генерал-лейтенант Пуликовский объяснил, почему не трогают Зеленского

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Экс-полпред президента, экс-глава группировкой войск в Чечне, генерал-лейтенант Пуликовский, объяснил, почему ВС РФ не трогают президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что в техническом смысле для российских военных это не составляет никакой сложности – ликвидировать место локации украинского лидера. Москва не принимает такова решения, потому что ей нужен легитимный президент, который подпишется под всеми условиями.

“Началась военная операция, наносятся удары высокоточным оружием по очень болезненным точкам военной инфраструктуры Украины. Там практически нет централизованного управления, даже эти нацбатальоны бьются каждый в своем углу, без связи, без ничего. Не знаю, на что надеются. Давайте сами себе зададим вопрос: а что, мы не могли высокоточной ракетой попасть в президентский дворец по Зеленскому или по украинской Думе, или по зданию СБУ? Поверьте мне, как военному человеку, никакой проблемы нет. И их бы не было этих людей. Они должны понимать, что они нам нужны, и Зеленский нужен – чтобы подписывать эти документы. Должен быть, будем говорить, легитимный президент, который все это подпишет, согласится. Это не только для нас это нужно, не только для всего мира, но и для самой Украины. Чтобы никогда потом даже будущие поколения не сказали, что произошла какая-то нелегитимная смена власти”, – рассказал Пуликовский.

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