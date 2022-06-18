Генерал Козей предложил сбивать российские ракеты над Украиной польскими системами ПРО

Польша может задействовать собственные системы ПРО для перехвата российских ракет на Западной Украине, заявил бывший глава бюро национальной безопасности республики Станислав Козей.
По его мнению, такого рода вмешательство Варшавы в ситуацию на Украине вполне возможно в случае продолжения ракетных ударов в граничащих с Польшей регионах.
«Если такая практика будет продолжаться, то Польша могла бы закрыть небо над западом Украины», — сказал генерал.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали об уничтожении в районе Львова логистического центра ВСУ, где хранились крупные партии вооружения, переданного на Украину странами НАТО.